فقيه: هناك ازمة حقيقية وارتباك في كل سوق العمل

اعتبر رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالانابة ​حسن فقيه​ أن "هناك ازمة حقيقية وارتباك في كل سوق العمل في ​لبنان​"، مشيرا الى ان "المؤسسات الصغيرة تأثرت بشكل كبير في الاسابيع الماضية".

وفي جديث تلفزيوني، لفت فقيه الى انه "هناك تواصل مع ​وزير العمل​ ​كميل ابو سليمان​ الذي شكل لجنة سداسية وفتح باب الشكاوى في المناطف لوقف موجة الصرف التعسفي للموظفين".

