فقيه: هناك ازمة حقيقية وارتباك في كل سوق العمل

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه أن "هناك ازمة حقيقية وارتباك في كل سوق العمل في لبنان"، مشيرا الى ان "المؤسسات الصغيرة تأثرت بشكل كبير في الاسابيع الماضية".
وفي جديث تلفزيوني، لفت فقيه الى انه "هناك تواصل مع وزير العمل كميل ابو سليمان الذي شكل لجنة سداسية وفتح باب الشكاوى في المناطف لوقف موجة الصرف التعسفي للموظفين".
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