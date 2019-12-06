انطلاق تظاهرة طلابية من امام وزارة التربية باتجاه رياض الصلح

انطلق عدد من ​طلاب المدارس​ و​الجامعات​ ب​تظاهرة​ من أمام مبنى ​وزارة التربية​ في الاونسكو باتجاه ​ساحة رياض الصلح​، حيث طالب المتظاهرون بـ"تخفيض منهج التعليم لهذا العام نظرا لمشاركة ​الطلاب​ في التحركات منذ انطلاقتها"، مشددين على ان "مشاركتهم حق لهم وواجب عليهم".

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