مصادر الـLBC: لباسيل موقف بعد تسمية الخطيب بشأن المشاركة في الحكومة

كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" عن أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تعهد بتأييده ل​رئاسة الحكومة​"، مشيرةً إلى أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بعد تسميته ​سمير الخطيب​ سيكون له موقفا من المشاركة في الحكومة وموقفا كهذا سيكون منسقا مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إما عدم المشاركة في الحكومة او المشاركة بوزير دولة والانضمام إلى صفوف المعارضة".

فيما أكدت مصادر ​بعبدا​ "إننا لم نعد نملك الوقت ويجب العمل على التكليف وبعدها التأليف سريعا".

من جهتها، لفتت مصادر قوى "8 آذار" إلى ان "كل الجهات توافقت على سمير الخطيب وبقيت "​القوات اللبنانية​" خارج الاتفاق والخطيب سينال نسبة كبيرة من أصوات النواب والعراقيل المتبقية سيكون من السهل تذليلها".