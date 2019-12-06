كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" عن أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تعهد بتأييده لرئاسة الحكومة"، مشيرةً إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بعد تسميته سمير الخطيب سيكون له موقفا من المشاركة في الحكومة وموقفا كهذا سيكون منسقا مع رئيس الجمهورية ميشال عون إما عدم المشاركة في الحكومة او المشاركة بوزير دولة والانضمام إلى صفوف المعارضة".
فيما أكدت مصادر بعبدا "إننا لم نعد نملك الوقت ويجب العمل على التكليف وبعدها التأليف سريعا".
من جهتها، لفتت مصادر قوى "8 آذار" إلى ان "كل الجهات توافقت على سمير الخطيب وبقيت "القوات اللبنانية" خارج الاتفاق والخطيب سينال نسبة كبيرة من أصوات النواب والعراقيل المتبقية سيكون من السهل تذليلها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBC: لباسيل موقف بعد تسمية الخطيب بشأن المشاركة في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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