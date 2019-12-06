الداخلية العراقية تنفي سقوط قتلى بين المتظاهرين يوم الجمعة

نفت ​وزارة الداخلية العراقية​ "سقوط قتلى في ساحات التظاهر الجمعة"، مشيرةً إلى ان "بعض الوكالات نشرت خبراً مزيفاً باسم وزارة الداخلية مفاده الإعلان عن توثيق ​حالات​ قتل واعتداء في ساحات التظاهر"، لافتةً إلى أنه "في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني".

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