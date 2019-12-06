شركة "روس أتوم" أكدت دعم روسيا لمواصلة التعاون مع إيران بمجال الطاقة النووية

أكّد مساعد رئيس شركة "روس أتوم" نيكولاي سباسكي، "دعم روسيا الشامل لمواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية للأغراض السلميّة".
وأوضح بعد لقائه السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، أنّ "توقُّف التعاون بين الجانَبين في منشأة "فردو" جاء لأسباب تقنيّة وموقّتة، وسيتمّ استئناف العمل مجدّدًا بعد معالجة المشاكل".
وبحث الجانبان بشأن وتيرة إنشاء الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية جنوبي إيران، والتعاون بينهما في الأصعدة التقنيّة وكذلك أبعاد المشروع المشترك بين إيران وروسيا في منشأة "فردو".
وكانت شركة "TVEL" الروسية للوقود النووي وهي شركة تابعة لشركة "روس أتوم" النووية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، "أنّها علّقت مشروعًا لإعادة استخدام الأنشطة في محطة "فردو" النوويّة، بسبب بدء تخصيب اليورانيوم في المنشأة".
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