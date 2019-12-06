اعلن وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​،خلال كلمة له في منتدى"روما للحوار المتوسطي"، ان "مصر تعمل دائما للبحث عن حلول لحل الازمة الخليجية"، معتبراً ان "أسلوب استضافة قطر للمنظمات الإرهابية والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة والتدخلات في غزة و​ليبيا​، أدت لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشددا على أن "أمن واستقرار مصر سينعكس على المنطقة، وعدم الاستقرار في مصر سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكري عن الازمة الخليجية: يجب على قطر تغير سياستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.