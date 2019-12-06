الشاهد: تونس تشهد أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد أن "تونس تشهد أزمة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية"، مشيراً إلى أنه "لابد من توفر الإرادة السياسية لتجاوز الأزمة وإرساء ثقافة تعاقدية بين الدولة والحكومة من جهة، والقطاعات الخاصة والقطاعات المنتجة من جهة أخرى".
ولفت إلى ان "الدولة مطالبة بتوفير موارد إضافية عبر إعادة هيكلة كبرى المؤسسات الحكومية في قطاعي النقل والصناعة على نحو خاص"، معتبرا أن "أكبر تحدي هو عبء المؤسسات العمومية على الاقتصاد".
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