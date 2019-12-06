تباطؤ معدل البطالة في أميركا إلى 3.5 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني

أعلنت وزارة العمل الأميركية "تباطؤ معدّل البطالة إلى 3.5 بالمئة في شهر تشرين الثاني 2019، مقابل 3.6 بالمئة في شهر تشرين الأول"، لافتةً إلى أنّ "الاقتصاد الأميركي أضاف 266 ألف وظيفة في الشهر الماضي في مجالات الرعاية الصحيّة والخدمات المهنيّة والتقنيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عدد العاطلين في الولايات المتحدة الأميركي سجّل 5.8 ملايين شخص في الشهر الماضي. كما استقرّ متوسّط أسبوع العمل لجميع الموظّفين عند 34.4 ساعات".
وكان قد تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه.
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