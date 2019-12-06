وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مباحثات مع ​السعودية​، مشيرا إلى أن "الحديث لم يدر عن مطالب ​الرياض​ الـ13 لعودة العلاقات مع ​الدوحة​، وأن المفاوضات تبتعد عنها".

ووصف مطالب السعودية بأنها "تعجيزية"، مشيراً إلى أن "​السياسة​ المستقلة وشؤون قطر الداخلية لن تكون محل التفاوض مع أي جهة".

يذكر أن السعودية و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر أعلنت عن قطع العلاقات مع قطر في حزيران 2017، متهمة الدوحة بـ"دعم ​الإرهاب​"، واتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضدها، وطرحت 13 مطلبا لعودة العلاقات مع الدوحة، التي رفضت تلك المطالب.

وقبل أيام تلقى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض وجهها له الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.