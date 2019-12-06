وزير الدفاع التركي: "الناتو" ترك تركيا وجها لوجه مع الإرهاب

اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حلف "الناتو" بـ"أنه ترك تركيا لوحدها في محاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك أي اتفاق حول تقديم الدعم لتركيا في محاربة الفصائل الكردية وبقينا لوحدنا في محاربة الإرهاب".
ولفت إلى أن "البعض يحاولون تفسير الخطوات التي اتخذناها لحماية أمننا القومي، على أنها دليل على تجاهلنا للناتو، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا "التزام تركيا بتعهداتها أمام الحلف، سواء المالية أو العسكرية".
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