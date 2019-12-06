رئيس مجلس الدولة الليبي: طرد اليونان للسفير الليبي بلطجة دبلوماسية

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ​خالد المشري​، قرار ​اليونان​ طرد سفير طرابلس لدى ​أثينا​، بأنه بلطجة دبوماسية. وجاء هذا التصريح إمهال ​الخارجية اليونانية​ للسفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع ​تركيا​ لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

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