الخارجية التركية: ننتظر تشكيل حكومة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي

ركّز المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، على أنّ "أنقرة تتابع بقلق الاحتجاجات المستمرّة في العراق"، لافتًا إلى أنّ "المشاكل المتراكمة على مدار عشرات الأعوام، لا يمكن أن تُحلّ خلال فترة قصيرة".
وأكّد في مؤتمر صحافي، "أنّنا ننتظر أن يتمّ تحقيق الاستقرار في البلاد خلال أقرب وقت ممكن، وأن يتمّ تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي".
من جهة أخرى، أعلن أقصوي أنّ "القنصل العام التركي في الموصل محمد كوتشوك صقالي، قد بدأ مهامه".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول الماضي، تخلّلتها أعمال عنف دامية خلّفت 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح.
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