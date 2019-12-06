شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين يحذر من انتشار الباعة الجائلين والتوك توك بشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في القضاء على بعض الظواهر السلبية في الأماكن السياحية، والمتمثلة في انتشار الباعة الجائلين، والتوك توك، وبعض التعديات على هذه الأماكن الأثرية.

وأوضح نصر الدين، أن ملف السياحة يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل الدولة، وهناك إشادات دولية بمصر ومواقعها السياحية وما أحرزته من تقدم في هذا الإطار، وتحقيق نمو كبير في القطاع السياحى خلال السنوات الأخيرة السابقة، وكل هذا الأمر يستوجب تكاتف الجهود من قبل كافة مؤسسات الدولة والعمل جنبا إلى جنب للقضاء على بعض الملاحظات التي من شأنها ممكن أن تعرقل النهوض بهذا القطاع الحيوى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من ضمن الظواهر السلبية على سبيل المثال، انتشار المقاهي والباعة المتجولين والتوك توك وغيرها من التعديات في شارع المعز لدين الله الفاطمي، مما يؤثر على حركة السياحة بالمنطقة وليس بالشارع فحسب، خاصة وأن الشارع يعد متحفا للعمارة والآثار الإسلامية مما يترك انطباعا سلبيا عن مصر لدى السائحين، ويستوجب هذا الأمر تدخل فورى ليس على مستوى الشارع فقط ولكن على صعيد كافة القطاعات السياحية على مستوى الجمهورية.

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