شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة مهمة الى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
وخلال هذه الزيارة المهمة إلى جنوب السودان التي بدأها يوم الإثنين الماضي ، استقبل الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان، حيث التقى رئيسي المجلس التشريعي ومجلس الولايات بجنوب السودان بالإنابة، ووزراء شئون مجلس الوزراء والخارجية والتعاون الدولى والصحة و الثروة الحيوانية والسمكية و الزراعة والأمن الغذائي والطرق والكباري.
وكانت الزيارة بهدف إيصال رسالة دعم ومساندة مصرية لجنوب السودان، وتضمنت المباحثات التي عقدت بين الدكتور علي عبدالعال ، مع كبار المسئولين في الجنوب سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الجنوب، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
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