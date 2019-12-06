أوبر تقر بوقوع 6 آلاف اعتداء جنسي على رحلاتها

كشفت شركة أوبر، لأول مرة، في تقرير لها عن السلامة عن وقوع 5 آلاف و981 حالة اعتداء جنسي، أثناء رحلاتها داخل الولايات المتحدة، في عامي 2017 و 2018.

وقالت “أوبر” إنه مع ما يقرب من القيام بـ4 ملايين رحلة يوميًا في الولايات المتحدة وحدها، فإن “من حق الجمهور معرفة سجلات الأمان للشركات التي يعتمدون عليها يوميًا”.

وبفحص بيانات منصتها لمشاركة الركوب على مدار سنتين، وجدت أنه في عام 2017، تلقت 2936 بلاغا، يتعلق بالاعتداء الجنسي، وتم الإبلاغ عن 3045 حادثة مماثلة في عام 2018.

وذكرت أوبر أنه، على الرغم من الزيادة الإجمالية في الأعداد، إلا أنه كان هناك انخفاض بنسبة 16 في المائة في متوسط معدل الحوادث، الذي يقيس عدد الاعتداءات الجنسية، التي يتم الإبلاغ عنها مقابل إجمالي عدد الرحلات، التي تمت في تلك السنة – والتي قالوا إنها بلغت مليار في عام 2017، و3ر1 مليار في العام 2018.

وأضاف التقرير نفسه أن الركاب يمثلون ما يقرب من نصف عدد المتهمين، ما يشير إلى أن الاعتداء يكون فيه راكب آخر هو الضحية، أو السائق هو الضحية.