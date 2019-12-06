عصبة الأبطال.. التعادل السلبي ينهي الجولة الأولى بين فيتا كلوب والرجاء

انتهى النصف الأول من مباراة فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بين حاليا، بملعب “السلام” في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برسم ثاني مباريات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.

وكما كان منتظرا، لم يركن الرجاء للخلف، بل إنه حاول السيطرة على الكرة، وعدم ترك الفرصة لأصحاب الأرض من أجل الاقتراب لمرمى أنس الزنيتي.

وعلى الرغم من السيطرة الرجاوية، إلا أن أول الفرص الخطيرة لم تظهر سوى في الدقيقة 28، عن طريق حميد أحداد، الذي انفرد بالحارس، لكنه فشل في تحويل الفرصة إلى هدف التقدم.

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في الجهة المقابلة، لم يقو الفريق المضيف على خلق أي تهديد على مرمى الفريق المغربي، الذي أحكم سيطرته على الوسط.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.