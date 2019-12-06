مجلس النواب الأميركي يصوت ضد مخطط نتنياهو لضم الأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم، الجمعة، على قرار يعرض مخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك بدعم 228 نائبا ومعارضة 188.

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