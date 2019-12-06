الأردن: مظاهرة ضد السياسات الأميركية وإجراءات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، رفضًا لسياسات الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المقدسة.

وانطلقت المظاهرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل، بدعوة من "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" (نقابيون وبرلمانيون وحزبيون).

ورفع المشاركون لافتة كبيرة، كتبوا عليها "بدفاعنا عن القدس نحمي الأردن". كما رفعوا لافتات كتب عليها: "صفقة القرن إلى زوال"، و"سيوف الكرامة قادمة"، و"إلى كلاب الصهاينة... فلسطين من البحر إلى النهر وليس لدينا فروع أخرى".

وهتفوا: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"طالعلك يا عدوي طالع.. من كل حارة وبيت وشارع"، والعديد من الهتافات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وشارك في المظاهرة قيادات الإخوان المسلمين، ونواب في البرلمان بالإضافة إلى ناشطي عدد من الأحزاب.

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وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، في حديث لوكالة "الأناضول"، "في ظل التهديدات الإسرائيلية، واعتراف الولايات المتحدة بشرعية المستوطنات، وإعلان (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو نيته ضم الأغوار والضفة... يعلن الشعب الأردني رفضه لـ"صفقة القرن" وتبعاتها، لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وشعبه، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية".

وأضاف "اليوم الشعب الأردني يعلن موقفا واحدا، دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه لكل المؤامرات التي تريد أن تنهي القضية على حساب الأردن وفلسطين".

من جهته، قال رئيس كتلة الإصلاح (يقودها إسلاميون) في مجلس النواب، عبد الله العكايلة، إن "الحكومة أعجز من أن نوجه لها رسالة، ولا بد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية، تنهض بالملفات الداخلية والخارجية، فالتهديدات القادمة من غرب النهر من الكيان الصهيوني، أكبر من أن تتصدى لها حكومة ضعيفة كحكومة (عمر) الرزاز".

وتابع العكايلة "نحتاج إلى حكومة قوية تقاوم كل هذه المؤامرات، وترمي بها عرض الحائط". واعتبر أن "هذه الحكومة لا تستطيع أن تواجه الصهيونية، لذلك لا بد من حكومة إنقاذ حقيقية، تلغي اتفاقية معاهدة وادي عربة، واتفاقية الغاز، وترص الصفوف الداخلية".