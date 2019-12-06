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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
مليشيا الحوثي
شنت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، قصف على مناطق مأهولة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن المليشيا الحوثية المتمردة استهدفت بقذائف المدفعية، أحياء سكنية، في مديرية التحيتا، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.
وذكرت مصادر محلية أخرى أن المليشيا المتمردة استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة، مدينة حيس، وأثارت الرعب في صفوف المواطنين المدنيين.
وتواصل مليشيا الحوثي، خروقاتها المستمر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق اضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.
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