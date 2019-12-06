شكرا لقرائتكم خبر عن 2.98 % تراجع في كتلة النقد اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 349 مليار ليرة، فيما ارتفاع العملة المتداولة بمقدار 187 ملياراً.
وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 1 مليار و11 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 222 مليون دولار، كما تراجع الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 466 مليار ليرة.
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