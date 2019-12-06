شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على "الخزعلى" لتورطه في قتل المتظاهرين العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخارجية الأميركية ، أن واشنطن فرضت عقوبات على زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي - المرتبط بإيران- بتهم فساد وقمع متظاهرين ، مؤكده أنها لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق

وشملت العقوبات كل من ليث وقيس الخزعلي وخميس العيساوي وفرحان الخنجر وذلك لتورطهم في فتح النار على المتظاهرين.

وقالت وزارة الخزانة أن 3 من العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات زعماء ميليشيات تدعمها إيران