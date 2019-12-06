شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على "الخزعلى" لتورطه في قتل المتظاهرين العراقيين والان نبدء بالتفاصيل
وشملت العقوبات كل من ليث وقيس الخزعلي وخميس العيساوي وفرحان الخنجر وذلك لتورطهم في فتح النار على المتظاهرين.
وقالت وزارة الخزانة أن 3 من العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات زعماء ميليشيات تدعمها إيران
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