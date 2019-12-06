شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا توقف 140 مهاجرًا والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت وحدات من خفر السواحل الموريتاني نحو 140 مهاجرًا غير شرعي كانوا يمرون بالقرب من مركز نوامغار الإداري، التابع لمقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو الموريتانية.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن خفر السواحل الموريتاني اعترض اليوم قاربًا محملاً بمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قادمة من دول أخرى، باتجاه الشواطئ الأوروبية.

ويأتي توقيف هذا القارب بعد يومين من غرق قارب هجرة سرية قبالة شواطئ مدينة نواذيبو الموريتانية، خلف 62 قتيلاً وإنقاذ 85 آخرين