شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا توقف 140 مهاجرًا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن خفر السواحل الموريتاني اعترض اليوم قاربًا محملاً بمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قادمة من دول أخرى، باتجاه الشواطئ الأوروبية.
ويأتي توقيف هذا القارب بعد يومين من غرق قارب هجرة سرية قبالة شواطئ مدينة نواذيبو الموريتانية، خلف 62 قتيلاً وإنقاذ 85 آخرين
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