6 قتلى و20 جريحا بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد

قتل 6 أشخاص وأصيب 30 آخرون، الجمعة، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النيران قرب موقع رئيسي للاحتجاجات وسط بغداد، وفق مصادر بالشرطة العراقية.

وقالت المصادر، في تصريحات لرويترز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران قرب ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى.





وفي وقت سابق الجمعة، فرضت واشنطن عقوبات على 3 زعماء مليشيات تدعمها إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات جاءت على خلفية مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو شهرين.

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وفرضت العقوبات على قيس الخزعلي، زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث، قائد آخر للمليشيا الإرهابية.





كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تدعمها إيران.

فيما قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، الجمعة، إن واشنطن لن تسمح لإيران بأي دور في تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إيران تنتهك سيادة العراق عبر تدخلها في شؤونه الداخلية، مؤكدا رفض بلاده هذا التدخل.

ويطالب المتظاهرون، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ومقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين العزل، وفق مصادر طبية.