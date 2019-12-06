أسبوع السودان.. تقارب مع واشنطن ومساع لتحقيق السلام

أحداث متفرقة، فرضت نفسها بقوة على المشهد السياسي في السودان خلال الأسبوع الماضي، من أبزرها الزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك للولايات المتحدة، وما احدثته من تقارب.



بجانب استمرار الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل، وسط ترقب واسع لجولة المفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، المقرر عقدها في عاصمة دولة جنوب السودان 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وواصلت الحكومة السودانية وقوى الثورة محاصرة نظام الإخوان البائد واجتثاثه من مؤسسات الدولة، ومحاسبة رموزه على الجرائم التي ارتكبوها خلال ثلاثين عاما ماضية لا سيما جرائم القتل.

وفي منتصف الأسبوع، انطلقت مسيرة حاشدة في العاصمة الخرطوم تطالب بتنفيذ قانون تفكيك نظام الإخوان، والقصاص من قتلة شهداء الثورة، الشي الذي زاد من قلق ومخاوف فلول الإخوان.

ونفذ الصحفيون السودانيون، وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم، تطالب بتطهير أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من عناصر تنظيم الإخوان ومراجعة ملكية الصحف والقنوات.

تقارب أمريكي سوداني



بعد سنوات من القطيعة والتوتر، قررت الإدارة الأمريكية تبادل السفراء مع السودان برفيع تمثيلها الدبلوماسي من قائم بالإعمال إلى سفير، في خطوة وصفها محللون بالهامة، وتعكس مؤشرات ايجابية بقرب التطبيع، وانهاء العقوبات التي تفرضها واشنطن على الخرطوم.

الخطوة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جاءت بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لواشنطن اجرى خلالها محادثات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية.

وقال بومبيو في تغريده على تويتر "يسُرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا"، ووصف الخطوة بأنها "تاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك في تغريدة على "تويتر" إن بدء عملية تبادل السفراء بين الخرطوم وواشنطن خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان وتقديمه للعالم بصورته الحقيقية".

وقال السفير المتقاعد بوزارة الخارجية السودانية الطريفي احمد كرمنو إن رفع أمريكا تمثيلها الدبلوماسي في السودان، أحد أهم ثمار زيارة حمدوك إلى واشنطن، ويعكس رغبة الولايات المتحدة في التعاون الايجابي مع السلطة الجديدة في الخرطوم.

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وأضاف كرمنو خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" "رفع التمثيل الدبلوماسي يؤكد أن العلاقات السودانية الامريكية انتقلت من مربع العداء إلى التعاون الذي سيقود للتطبيع في المدى القريب".

السلام الشامل



وشهد الأسبوع الماضي، استمرار السلطة الانتقالية في سبيل تحقيق السلام الشامل، حيث نفذ وفد رفيع من مجلس السيادة السوداني بقيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" جولة شملت اريتريا وتشاد، في اطار جهود دفع محادثات السلام.





وأطلع "حميدتي" الرئيس الاريتري اسياس افورقي، والتشادي ادريس ديبي على جهود السلام وجولة المفاوضات القادمة مع حركات الكفاح المسلح المقرر عقدها في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحصل على دعم من الرئيسين".

وأثارت عودة وفد من الجبهة الثورية المسلحة بقيادة نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، بجانب القيادي خميس جلاب الى الخرطوم، كثير من التفاؤل بنجاح جولة المحادثات القادمة، من واقع حسن النوايا الذي ظهر في افعال الاطراف السودانية.

ويؤكد الصحفي والمحلل السياسي، حافظ المصري أنه لا سبيل أمام الأطراف السودانية غير التوصل لاتفاق سلام خلال الجولة القادمة، لان السلام أصبح مزاجا شعبيا وأي طرف يتعنت أو يحاول القيام بأي عمليات تسويف وتماطل ستنبذه الجماهير.

ويرى حافظ الذي تحدث لـ "العين الإخبارية" إن خطوات تحقيق السلام ما تزال بطيئة، حيث نصت الوثيقة الدستورية على تحقيق السلام خلال 6 أشهر من بداية الفترة الانتقالية، والآن انقضت نصف المدة دون تقدم ملموس.

وقال "نتوقع ان تكون الجولة القادمة حاسمة ومفصلية، واتمنى أن تدرك الأطراف خطورة مضي الوقت وضياعه، فالسلام يمثل أحد اهم مطالب الثورة الشعبية التي اسقطت نظام عمر البشير".

كارثة مصنع السراميك



ووسط البشريات وفرحة السودانيين بانتصارات الثورة، حلت كارثة احتراق مصنع السراميك في مدينة بحري شمالي الخرطوم، لتعيد اجواء الحزن للبلاد، بسبب عدد الضحايا.

وخلفت كارثة مصنع سالموني للسراميك 26 قتيلا و130 مصابا على الأقل، وفق الاحصاءات الرسمية.

ولفتت الكارثة انتباه السلطة الجديدة في السودان إلى خطورة تواجد المصانع بجوار الاأحياء السكنية، حيث وعد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بمراجعة الأمر لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.