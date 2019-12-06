ريفالدو يحدد لحظة رحيل ميسي عن برشلونة

قال البرازيلي ريفالدو، نجم فريق برشلونة الإسباني السابق وأحد نجوم منتخب البرازيل بطل العالم 2002، إن ليونيل ميسي نجم البارسا قد يرحل عن كامب نو في خلال عامين.

وأوضح ريفالدو في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي في نسخته الإنجليزية: "لقد تحدث ميسي عن إمكانية الاعتزال، في السنوات القليلة المقبلة، خلال حفل الكرة الذهبية، ليبدأ كثير من الشائعات في الظهور".

وصرح ميسي عقب تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2019 يوم الإثنين في احتفالية مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة بأن مسيرته قاربت على الانتهاء.

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وأكمل ريفالدو: "من الطبيعي أن لاعبا في الثانية والثلاثين يبدأ في الحديث عن مستقبله، ولكن الأمر مرتبط بكيفية سير الأمور في برشلونة".

وواصل: "لو شعر ميسي بأهميته للنادي وبقي يحقق الألقاب، لن يعتزل أو يترك النادي سريعاً، ولكن الأمر سيكون مختلفاً خلال العامين المقبلين لو رأى أنه غير قادر على مجاراة المواهب الصغيرة".

وقال البرازيلي: "ميسي لا يزال يريد الفوز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا مع الأرجنتين، لذلك يجب أن يبقى في برشلونة يقدم أفضل مستوى حتى عام 2022".

واختتم: "لو ميسي شعر أنه جزء إضافي على الفريق، وليس مركز الاهتمام، إذن فيجب أن يفكر وقتها في الرحيل".

يذكر أن تقارير صحفية قد نشرت مؤخراً، أن ميسي الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2021، قد أخبر نيمار دا سيلفا نجم البارسا، بأنه سيرحل عن كامب نو بنهاية عقده.