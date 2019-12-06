موريتانيا تحبط محاولة تسلل 140 مهاجرا غير شرعي إلى أوروبا

أعلن خفر السواحل الموريتانية ،الجمعة، ضبط 140 من المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، قبالة بلدة "نوامغار" على الشواطئ البحرية للبلاد.



ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء فإن "المهاجرين غير الشرعيين والذين ضبطوا كانوا يحاولون العبور نحو الشواطئ الأوروبية بواسطة قارب"، وأشارت إلى أنهم قادمين من "دول أخرى".

وباشرت السلطات الموريتانية، وفق المصادر الرسمية، إجراءات توصف بـ"الاستعجالية" ضد الموجات الجديدة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع شركائها خصوصا المنظمة الدولية للهجرة.



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وكانت إحدى دوريات القوات البحرية الموريتانبة تمكنت الأربعاء الماضي من إنقاذ 85 مهاجرا غير شرعي، فيما انتشلت 58 جثة بعد غرق قاربهم في الشواطئ الموريتانية وهم في طريقهم إلى إسبانيا.

وأحبط خفر السواحل الموريتانية، في27 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عملية تسلل لعشرات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ مدينة نواذيبو الواقعة شمال غرب البلاد.



ومنذ عام 2005 تمكنت السلطات الموريتانية، من ضبط العديد من محاولات التسلل وتقليص أعداد المهاجرين السريين عبر أراضيها إلى إسبانيا.



وخلال العام الجاري، أبرمت موريتانيا وإسبانيا أول اتفاق أمني في مجال الهجرة غير الشرعية، يقضي باستقبال الأولى المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم بمركز إيواء أقيم في نواذيبو، ثم ترحيلهم إلى بلادهم.