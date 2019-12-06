الكشف عن حقيقة تعرض المغربي زياش للنصب على يد طفل

وجّه الطفل ياسين الذي اقتحم الملعب خلال المواجهة التي جمعت أياكس أمستردام الهولندي وليل الفرنسي الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا، رسالة خاصّة للنجم المغربي حكيم زياش.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الطفل الذي ينحدر من أصول مغربيّة، على خلفيّة نشر أحد الأشخاص إعلان بيع لقميص زياش على موقع "إيباي"، المختصّ في التسويق الإلكتروني، وهو أثار غضب اللاعب المغربي الذي أبدى امتعاضه من هذه الواقعة.

وقال ياسين في تصريحات نقلها موقع "مرصد برو"، المختصّ في متابعة المواهب المغربية في مختلف دوريات "القارّة العجوز": "الشخص الذي تسلّم القميص من زياش ليس والدي، أنا كنت مضطرّا لمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة مع والدتي، وذلك تفاديا لازدحام حركة المرور".

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وتابع: "هناك شخص انتحل صفة والدي وتسلّم القميص بغير وجه حق، قبل أن يقوم بنشر إعلان البيع على موقع إيباي".

وأتم: "أتمنّى أن تصل رسالتي إلى زياش ليعلم أنّني لم أتسبّب في هذه الأزمة".

وتأتي كل هذه التوضيحات لتنهي الجدل بخصوص هذه الواقعة التي أساءت للطفل ياسين من دون أن يكون مذنبا، وفقا لروايته.



ويقدّم زياش واحدا من أفضل مواسمه منذ أن أصبح لاعبا محترفا، حيث أسهم في 27 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 24 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

يذكر أن أياكس أمستردام حدّد السعر المبدئي لبيع نجمه المغربي في الميركاتو الصيفي المقبل بمبلغ 80 مليون يورو.