مناظرة أخيرة بين جونسون وكوربن قبل الانتخابات البريطانية

يتواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخصمه العمالي جيريمي كوربن، الجمعة، في المناظرة التلفزيونية الأخيرة قبل أقل من أسبوع على الانتخابات التشريعية.

وهذه المناظرة الثانية والأخيرة على تلفزيون "بي بي سي" الساعة 20,30 (بالتوقيت المحلي وجرينتش).

وتنظم المناظرة في حين أن الزعيم المحافظ متهم بالسعي لتجنب القضايا الصعبة بعد أن رفض خلافا لزعماء الأحزاب الأخرى بأن يحاوره مقدم برامج شهير بجرأته.

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ولا يزال جونسون يتصدر استطلاعات الرأي متقدما بـ10 نقاط في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول التي تمت الدعوة لها لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي أعقب استفتاء بريكست في عام 2016.

وواصل كوربن حملته اليسارية ووعد بالتأميم والاستثمارات في الخدمات العامة، لطي صفحة عقد من التقشف في عهد المحافظين.

وفي هجوم جديد على جونسون، الجمعة، أبرز كوربن وثيقة حكومية سرية تثبت بأنه يخفي عن البريطانيين العواقب الاقتصادية الحقيقية لاتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربن أثناء خطاب انتخابي في لندن: "إن هذه الوثيقة تُثبت أنه ستكون هناك ضوابط تنظيمية حتى رسوم جمركية "ضارة" بين مقاطعة أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي".



تصريحات زعيم حزب العمال تخالف ما يؤكده جونسون فيما يخصّ غياب الحدود بين أيرلندا الشمالية وسائر الأراضي البريطانية التي يفصل بينهما بحر أيرلندا.