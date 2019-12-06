عقوبات أمريكية على 4 عراقيين بينهم زعماء مليشيات تدعمها إيران

فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 4 عراقيين بينهم 3 زعماء مليشيات تدعمها إيران؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات جاءت على خلفية مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو شهرين.

وفرضت العقوبات على قيس الخزعلي، زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث، قائد آخر للمليشيا الإرهابية.

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كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تدعمها إيران.

أما الشخص الرابع هو خميس فرحان العيساوي، رجل أعمال، وفرضت عليه العقوبات الأمريكية لتقديمه رشاوى لمسؤولين بالحكومة العراقية.





ويطالب المتظاهرون، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ومقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين العزل، وفق مصادر طبية.