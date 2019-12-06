مهند.. مهاجر عربي يقترب من منصب عمدة "غرافيناو" الألمانية

يعد مهند الحلاق، السياسي الألماني، ذو الأصول العربية الذي قدم إلى البلاد بطريقة غير شرعية، المرشح الأقرب للفوز بمنصب عمدة مدينة غرافيناو في ولاية بافاريا الجنوبية، بحسب صحيفة "باساور نويه برسه".



والأحد الماضي، أعلن الحلاق، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في غرافيناو، ترشحه لمنصب عمدة المدينة، قائلا: "إنها تفتقر لسياسة مواكبة القرن الحادي والعشرين.. ويمكنني فعل الكثير للمدينة والمواطنين".

وولد الحلاق في بغداد عام 1989، قبل أن تقرر أسرته مغادرة العراق عام 2000 "من أجل البحث عن مستقبل أفضل لأطفالها".

ومن ثم خاضت عائلة الحلاق رحلة هجرة غير شرعية، بدأت بمغادرة العراق تجاه تركيا، ومن الأخيرة عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، قبل أن تستقر في ألمانيا.

وكان الحلاق يبلغ من العمر 11 عاما حينما، وصلت عائلته إلى الأراضي الألمانية عام 2000.

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ووصفت "باساور نويه برسه" الحلاق بأنه "مثال ممتاز على الاندماج الناجح في المجتمع الألماني".

وفي ٣٠ سبتمبر الماضي، رشح الاتحاد المسيحي، الذي تنحدر منه المستشارة أنجيلا ميركل، ماكس نيدرماير، على منصب عمدة غرافيناو، ليصبح المنافس الأبرز لمهند الحلاق، لكن الأخير هو الأقرب لحسم السباق الذي سيجري في مارس/آذار المقبل، وفق الصحيفة.

وانتخابات غرافيناو لن تكون الظهور السياسي الأول للحلاق، حيث خاض انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار الماضي، على قائمة الحزب الديمقراطي الحر، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح.

ويشغل الحلاق، منذ ٢٠١٧، عضوية الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الحر في مدينة غرافيناو، ومنصب نائب رئيس هيئة تنقية الصرف الصحي في المدينة.

ويتبنى الحلاق سياسية تدعم منح "الحماية الإنسانية" للاجئين الفارين من الحروب، بالتزامن مع تقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كسبيل لوقف الهجرة غير الشرعية بدلا من الاعتماد على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق موقعه الإلكتروني.

وبذلك، يطالب الحلاق صراحة بإلغاء اتفاق اللاجئين الموقع مع أنقرة عام ٢٠١٦، ويثير دائما مسألة انتهاك حقوق الإنسان في تركيا.