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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجبير: على قطر القيام بخطوات إضافية حول ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن على قطر تغيير بعض سياساتها والقيام بمزيد من الخطوات، فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.
وتابع الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة، وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات".
وأضاف: " لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخاً ومصيراً مشتركاً مع قطر. لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك" بحسشب سكاي نيوز.
ولفت الجبير إلى حدوث "بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر"، مردفاً: "لكن يجب عليها اتخاذ تدابير إضافية وأعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات".
وعن إمكانية حل نقاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: " أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة".
وشدد الوزير أنه "يرجع للدوحة تحديد الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة، منوها إلى أن القطريين "يعلمون تلك الخطوات".
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