إيران.. انفجار في حفل زفاف يقتل 11 بينهم 5 أطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

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قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الجمعة، إن 11 شخصا، من بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز في حفل زفاف في مدينة سقز غرب إيران.



وذكرت الوكالة بأن 36 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في قاعة الاحتفال، ومن بينهم 3 في حالة خطرة تهدد حياتهم.

وقال شهود عيان إن الانفجار حدث بعد تسرب الغاز من أنبوب خاص بنظام التدفئة في المبنى.