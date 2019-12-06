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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين عراقيين مرتبطين بإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد وعقب احتجاجات دامية.
وذكرت "الخزانة" أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.
وقبيل إعلان العقوبات بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن "واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق".
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