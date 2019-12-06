الشرطة الباكستانية تقبض على عنصرين إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكنت الشرطة الباكستانية اليوم من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها بالقرب من مدينة ديرة إسماعيل خان.
وأوضحت الشرطة في بيان أنها داهمت موقعا للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، حيث تم تبادل إطلاق النار مع عنصرين إرهابيين تم القضاء
عليهما.
وأضافت أن الإرهابيين كانا من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة، وكانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية واغتيال رجال الأمن، مشيرة إلى أن قواتها صادرت منهما سترة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة وذخيرة.
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