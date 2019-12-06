الجبير: طهران تهدد المنطقة بأكملها ولا يمكن تحمل عدوانيتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مشيرا إلى أننا لا نسعى للحرب مع إيران، ولكن لا بد أن نتحلى بالصرامة معها.

وأضاف الجبير خلال كلمته في حوار روما أمس أن طهران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مشددا على أنه لا بد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم، مشيرا إلى دعم حملة «الضغط الأقسى» مع إيران.

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وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، وإن الحوثيين هم من بدؤوا الحرب وليس نحن، مبينا أن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن، وهناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن، مؤكدا أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران فيها مدمر.

وعن العلاقات السعودية الأمريكية، قال الجبير «العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم»، مضيفا «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب».

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير «نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفا «أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين».

ماذا قال الجبير؟