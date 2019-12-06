مقتل 460 متظاهرا وإصابة 20 ألفا في مظاهرات العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

فيما شهدت ساحة التحرير في بغداد أمس اكتظاظا جماهيريا كبيرا بعد توافد المئات من المتظاهرين من عدد من المحافظات لمشاركة أقرانهم في ساحة التحرير وسط بغداد، أعلن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي أمس أن إجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر وحتى أمس بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب .

وأضاف أن «عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 شخصا آخرين ما زالوا رهن الاعتقال». وأوضح البياتي «لدينا شكوى بمفقودين ومختطفين بحدود 23 شخصا أحيلوا جميعا للادعاء العام للتحقيق»، وتابع أن مسعفين اثنين قتلا، فيما بلغ عدد المصابين من المسعفين 15.

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وقال متظاهر «إن ساحة التحرير شهدت اكتظاظا كبيرا من الزعامات العشائرية والمنظمات والاتحادات الشعبية نسبة كبيرة منهم قدمت من المحافظات الجنوبية من واسط وكربلاء للانضمام إلى أقرانهم في ساحة التحرير حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات لإسقاط العملية السياسية بالكامل بعد أن أخفقت في تلبية مطالب العراقيين».

وأضاف أن «الدخول إلى ساحة التحرير شهد عمليات تفتيش دقيقة من قبل لجان من المتظاهرين لمنع دخول أشخاص يثيرون المشاكل أو حاملين أسلحة»، وأوضح أن «المتظاهرين صامدون ولن يتركوا ساحة التحرير مالم تتحقق جميع مطالبهم بحل الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور وتشكيل حكومة موقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة لتصحيح مسار العملية السياسية».

وقال «ليس أمام الحكومة الحالية والأطراف السياسية إلا الرحيل بشكل كامل بعد فشلهم في إدارة البلاد طوال السنوات الماضية».