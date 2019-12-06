شكرا لقرائتكم "فيسبوك" يضحي بـ100 ألف متابع ويحذف الصفحة العربية لخامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، الناطقة بالفارسية، أن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل.

وأضافت الوكالة أن "فيسبوك"، ومنذ فترة، كان فرض قيوداً على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام".

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وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية.

وسبق أن تم حذف صفحات المرشد (khamenei.ir) ومسؤولين آخرين على "إنستغرام" و"تويتر".