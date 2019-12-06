اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أنه "ينبغي النظر في قضية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل لكل مستوطنة على حدة لتحديد ما إذا كانت قانونية أم غير قانونية ومن المهم بالنسبة لنا أن تكون هناك عملية سلام بمشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد "إنني أعارض بشدة الهجوم على إسرائيل في مجلس الأمن أو في أي محفل آخر وسأستغل كل فرصة للتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأنني أؤيد إسرائيل"، مشيرا إلى "إننا نواصل الحوار، والمناقشة المفتوحة حول قضية إسرائيل والفلسطينيين، حيث أننا نشعر بالقلق إزاء مصير اللاجئين الفلسطينيين ومن المهم للغاية أن يتم الحوار، لكن في الوقت نفسه ليس من جانب واحد كما كان حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أميركا بالأمم المتحدة تطالب بالنظر بقضية كل مستوطنة إسرائيلية على حدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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