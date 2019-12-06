الجيش السوري ينشر نقاطا جديدة على طريق الحسكة حلب الدولي

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، ان "وحدات من الجيش السوري تمركزت في نقاط جديدة، على طريق الحسكة حلب الدولي"، موضحةً ان "الانتشار تمركز عند مفرق ليلان غرب تل تمر، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من الجيش التركي".
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