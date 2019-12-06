الجيش السوري ينشر نقاطا جديدة على طريق الحسكة حلب الدولي

ذكرت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا"، ان "وحدات من ​الجيش السوري​ تمركزت في نقاط جديدة، على طريق ​الحسكة​ حلب الدولي"، موضحةً ان "الانتشار تمركز عند مفرق ليلان غرب تل تمر، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من ​الجيش التركي​".

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