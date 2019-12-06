مستشار بالبيت الأبيض: الاتفاق التجاري الأميركي الصيني ما زال قريبا

أكّد المستشار الاقتصادي الكبير في "​البيت الأبيض​" مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ​لاري كودلو​، أنّ "الاتفاق التجاري الجزئي مع ​الصين​ ما زال قائمًا، ومن المحتمل أن يكون أقرب قليلًا عمّا كان عليه عندما أدليت بهذا التصريح للمرّة الأولى في تشرين الثاني".

ووَصف في تصريح تلفزيوني، المحادثات الجارية مع بكين بأنّها "مكثّفة"، موضحًا أنّها "تحدث بشكل شبه يومي". ولفت إلى أنّ "موعد الخامس عشر من كانون الأول هو موعد مهمّ في ما يتعلّق بعدم المضي أو المضي في فرض الرسوم الجمركية الأميركيّة؛ الأمر برمّته سيكون في يد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وكان ترامب قد أعلن في 11 تشرين الأول "اتفاقًا كبيرًا للغاية كمرحلة أولى"، لكن الجانبين يحاولان مذاك إضفاء الطابع الرسمي على أيّ اتفاق يكون مكتوبًا.