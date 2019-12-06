لفت وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​ إلى "إنني التقيت في روما وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، وناقشنا موضوع ​إيران​ و​سوريا​، وشددنا على ضرورة انسحاب إيران من سوريا، وحقيقة أن إسرائيل ستواصل العمل لحماية مصالحها الأمنية ومنع توحيد إيران في سوريا، مع الحرص الشديد على عدم إلحاق الأذى ب​القوات الروسية​ هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: سنواصل العمل لحماية مصالحنا الأمنية ومنع توحيد إيران في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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