زيلينسكي: الجيش هو الضامن لنجاح جميع المفاوضات الدبلوماسية

وصل الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ إلى المناطق الخاضعة لقواته في دونباس جنوب شرقي ​أوكرانيا​ ووقف دقيقة صمت على أرواح جنوده الذين قتلوا دفاعا عن استقلال بلادهم.

وهنأ زيلينسكي جيش بلاده بمناسبة "يوم ​القوات​ المسلحة"، كما زار المقر العملياتي للقوات المشتركة في مدينة تشاسوف يار بمقاطعة ​دونيتسك​ الخاضعة لسيطرة كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني أن "​الجيش​ هو الضامن لنجاح جميع المفاوضات الدبلوماسية".