زيلينسكي: الجيش هو الضامن لنجاح جميع المفاوضات الدبلوماسية

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى المناطق الخاضعة لقواته في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ووقف دقيقة صمت على أرواح جنوده الذين قتلوا دفاعا عن استقلال بلادهم.
وهنأ زيلينسكي جيش بلاده بمناسبة "يوم القوات المسلحة"، كما زار المقر العملياتي للقوات المشتركة في مدينة تشاسوف يار بمقاطعة دونيتسك الخاضعة لسيطرة كييف.
وأكد الرئيس الأوكراني أن "الجيش هو الضامن لنجاح جميع المفاوضات الدبلوماسية".
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