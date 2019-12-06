خارجية تركيا: أردوغان وبوتين يبحثان الشأن السوري في 8 كانون الثاني

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي، أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، سيبحثان الشأن السوري في 8 كانون الثاني المقبل"، مؤكداً أنه "خلال الزيارة سيتم البحث بالمسائل الثنائية الاخرى، غير أن اقصوي لم يحدد أي مدينة ستحتضن لقاء الرئيسين".

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