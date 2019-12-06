رأى رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب، أنّ "مذكرة التفاهم التركيّة- الليبيّة حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحريّة، أهمّ خطوة استراتيجيّة اتّخذتها أنقرة في منطقة شرق المتوسط".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "مذكرة التفاهم أفسَدت العديد من الحسابات اليونانيّة المُخطّط لها عبر الجزر التابعة لها، الّتي تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي"، لافتًا إلى "البلدين استكملا الإجراءات المتعلّقة بمذكرة التفاهم، وصادَق عليها البرلمان التركي، فيما سيتمّ تقديمها للأمم المتحدة والإعلان عن بدء صلاحيّتها الدوليّة".
يٌذكر أنّ في 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب اردوغان مذكرَتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج. وتتعلّق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحريّة، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التركي: مذكرة التفاهم مع ليبيا أهم خطوة استراتيجية تركية بشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.