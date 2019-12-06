أعلن وزير الخارجية ال​فلسطين​ي ​رياض المالكي​، في حديث لوكالة ​سبوتنيك​، أن "الحديث جاري مع السلطات الروسية حول احتمال قيام الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بزيارة فلسطين العام المقبل"، مشيراً الى ان "الحديث يدور عن شهر كانون الثاني القادم وبالتالي في حال قيام بوتين بزيارة ​إسرائيل​، فسوف يعمل على زيارة فلسطين ايضاً"، موضحاً ان "السلطات الفلسطينية تحضر لهذه الزيارة من حيث نوعية الاتفاقيات التي قد تُوقع وما هي القرارات التي يمكن أن تتخذ خلالها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفلسطيني: نعمل على التحضير جيداً لزيارة بوتين لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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