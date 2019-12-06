شينكر: نريد تقديم الدعم والمشورة والمساعدة لحكومة العراق لتحقيق الإصلاحات

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "إننا نريد تقديم الدعم والمشورة والمساعدة للحكومة العراقية من أجل تحقيق الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "مسار العقوبات الأميركية ضد المسؤولين العراقيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مستمر".
وفي مؤتمر صحفي له، لفت شينكر أن "الايرانيين يقدمون على بعض الانتهاكات والهجمات بسبب الضغط الأميركي المتزايد"، مشيراً إلى أن "الميليشيات المرتبطة في إيران تهاجم القواعد الأميركية في العراق"، مؤكداً أن "حملة الضغط القصوى على إيران ناجحة"، مضيفاً "شخصيات إيرانية تتدخل لرسم سياسات العراق".
وأشار إلى ان "الحكومة العراقية فشلت في تلبية مطالب الشارع"، مؤكداً أنه "على الحكومة العراقية إدخال الإصلاحات المطلوبة على الدستور ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد"، لافتاً إلى "إننانعتقد أن عدد ضحايا التظاهرات في العراق بالمئات".
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