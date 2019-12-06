شينكر: نريد تقديم الدعم والمشورة والمساعدة لحكومة العراق لتحقيق الإصلاحات

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ "إننا نريد تقديم الدعم والمشورة والمساعدة للحكومة ​العراق​ية من أجل تحقيق الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "مسار ​العقوبات الأميركية​ ضد المسؤولين العراقيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مستمر".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، لفت شينكر أن "الايرانيين يقدمون على بعض الانتهاكات والهجمات بسبب الضغط الأميركي المتزايد"، مشيراً إلى أن "الميليشيات المرتبطة في ​إيران​ تهاجم القواعد الأميركية في العراق"، مؤكداً أن "حملة الضغط القصوى على إيران ناجحة"، مضيفاً "شخصيات إيرانية تتدخل لرسم سياسات العراق".

وأشار إلى ان "​الحكومة العراقية​ فشلت في تلبية مطالب الشارع"، مؤكداً أنه "على الحكومة العراقية إدخال الإصلاحات المطلوبة على الدستور ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد"، لافتاً إلى "إننانعتقد أن عدد ضحايا التظاهرات في العراق بالمئات".