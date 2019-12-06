نائب الرئيس الإندونيسي: تركيا شريك استراتيجي ونرغب بتعزيز علاقاتنا

لفت نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين إلى أن "تركيا شريك استراتيجي لإندونيسيا"، معربا عن "رغبته في تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتجارة"، موضحاً أن "إندونيسيا وتركيا بلدان تهدفان للحفاظ على السلام العالمي".
وأشار إلى أن "إندونيسا تطبق المبادئ الأساسية للأخوة الإسلامية في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي"، لافتاً إلى أن "هذه المبادئ لم تطبق كما يجب في المنطقة حتى الوقت الراهن"، مؤكداً أن "إندونيسيا تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على السلام والاستقرار ضمن أطر الأخوة الإنسانية علاوة عن الأخوة الإسلامية"
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