أكدت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" أن "تحديد موعد للاستشارات النيابية ساعد على بروز استعداد دولي لمساعدة ​لبنان​ الذي سيترجم إذا نجحت عملية ​تشكيل الحكومة​"، مشيرةً إلى أن "الدول التي تريد مساعدة لبنان تحتاج لحكومة للتعامل معها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBC: الدول التي تريد مساعدة لبنان تحتاج لحكومة للتعامل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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