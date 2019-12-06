ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "​لبنان​ يراهن على دعم الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لوقف ​الإنهيار الإقتصادي​ والمالي". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مؤتمر باريس قد يُحدث تغييرًا بالمرشحين ل​رئاسة الحكومة​ قبل يوم الإثنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مؤتمر باريس قد يحدث تغييرا بالمرشحين لرئاسة الحكومة قبل الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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