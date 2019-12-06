اصابة مواطن في الزهراني بطلق ناري عن طريق الخطأ

اصيب المواطن "م. ف." في ​الزهراني​ بطلق ناري في فخذه عن طريق الخطأ، عندما كان يختبر مسدسه، وتم نقله الى المستشفى الحكومي في صيدا، وفتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا بالحادث.

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